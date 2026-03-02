Які наслідки нової атаки по енергетиці?

Унаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі в трьох областях. Деталі розповіли в Міністерстві енергетики.

Дивіться також Графіки будуть лише у частині областей: як вимикатимуть електроенергію по Україні 2 березня

Після нового обстрілу без світла залишилися споживачі в Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити усіх абонентів.

До слова, наразі в частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості.

Актуальні графіки розміщено на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу, тож про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках кожного обленерго.

Важливо! Споживачів у регіонах із погодинними відключеннями закликають ощадливо використовувати електроенергію протягом дня, а особливо – у пікові години, тобто вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Коли графіки відключень скасують?