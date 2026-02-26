Скільки українцям доведеться жити за графіками відключень?

Про те, чому послабили графіки, розповів Олександр Харченко в інтерв'ю Telegraf.

Дивіться також "Мирний атом" уже не мирний: як відсутність санкцій на "Росатом" працює на військові цілі Росії

Так, директор Центру досліджень енергетики зазначив, що енергосистема має критичні пошкодження. Тому українцям доведеться жити з графіками відключень світла ще мінімум 3 роки.

Зокрема він акцентував, що про обмеження йдеться в періоди пікового навантаження на систему: влітку та взимку.

Ймовірно, система перейде до прогнозованих графіків відключень, які поступово покращуватимуться. Теоретично у квітні-травні можна обійтися без обмежень, але гарантувати це неможливо,

– сказав Харченко.

Так експерт прокоментував нинішній період. Він додав, що це заслуга української ППО, адже атаки Росії стали менш ефективними. Також сприяють кращій ситуації погода й потепління. Завдяки яким споживання електроенергії поступово зменшується, а генерація має час на відновлення.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі?

Окрім ППО та погоди, на ситуацію також впливає наявність чи відсутність коштів на енергообладнання для відновлення мереж. Адже інколи перед тим, як почати ремонт, потрібно ще дочекатися деталей або знайти кошти на них.

Зокрема експерт наголосив, що Україні суттєво допомагає імпорт електроенергії, який покриває від 12 до 15 % усіх потреб. Також у нас вистачає ресурсів для власної генерації. Йдеться про достатню кількість газу та вугілля. І навіть попри те, що низка об'єктів перебувають на ремонті, паралельно, де це можливо, робота триває.

Водночас за повідомленням Укренерго, 26 лютого внаслідок нічних атак під ударом опинилися об'єкти в різних областях. З'явилися нові знеструмлення у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. Однак рівень споживання електроенергії зменшився на 3,9% порівняно з 25 лютого.

Що ще відомо про українську енергосистему?