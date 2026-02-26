Які наслідки російських атак?

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму дописі в соцмережах.

За його словами, ворог цілив по підстанціях у Київській та Дніпропетровській області.

Також рятувальники працювали над ліквідацією наслідків ворожих ударів ще у низці регіонів:

на Чернігівщині;

на Харківщині;

на Кіровоградщині;

Вінниччині;

Київщині;

у Запоріжжі

та в Києві.

Глава держави додав, що під час нічної атаки ворог випустив по Україні загалом 470 безпілотників та ракет:

420 дронів, більшість з яких були "Шахедами";

39 ракет різних типів;

з них 11 ракет виявилися балістичними.

Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну". Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно,

– наголосив Зеленський.

Важливо! Під час атаки 26 лютого зафіксували руйнування у 8 областях України. Десятки людей отримали поранення різного ступеня, серед них є діти.