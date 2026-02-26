Какие последствия российских атак?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем заметке в соцсетях.

По его словам, враг целился по подстанциям в Киевской и Днепропетровской области.

Также спасатели работали над ликвидацией последствий вражеских ударов еще в ряде регионов:

  • в Черниговской области;
  • на Харьковщине;
  • на Кировоградщине;
  • Винницкой области;
  • Киевской области;
  • в Запорожье
  • и в Киеве.