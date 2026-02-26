Какие последствия российских атак?
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем заметке в соцсетях.
По его словам, враг целился по подстанциям в Киевской и Днепропетровской области.
Также спасатели работали над ликвидацией последствий вражеских ударов еще в ряде регионов:
- в Черниговской области;
- на Харьковщине;
- на Кировоградщине;
- Винницкой области;
- Киевской области;
- в Запорожье
- и в Киеве.