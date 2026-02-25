Что известно об атаках россиян?

В течение двух дней россияне непрерывно атакуют объекты хранения газа и производственные мощности, о чем сообщили в Нафтогазе.

События происходят на Харьковщине и Черниговщине. Суммарно враг применил около 60 ударных дронов.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий рассказал, что есть разрушения. И как только ситуация с безопасностью позволит, то специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и начнут их ликвидацию.

Заметьте! Отмечается, что работы по реагированию и ликвидации последствий будут начаты сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

Напомним, что в течение всех суток 24 февраля российская армия в очередной раз атаковала газовидобувну инфраструктуру Группы Нафтогаз. Об этом говорится в заметке председателя правления компании Сергея Корецкого в Facebook.

На этот раз удары нанесены по объекту на Харьковщине с применением дронов. Атака продолжается,

– написал Корецкий.

Он рассказал, что зафиксированы повреждения. В частности работа объекта была остановлена.

Он добавил, что сразу после завершения воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС смогут начать ликвидацию последствий российских обстрелов.

Важно! Только с начала года 2026 года российские войска совершили уже 26 атак на объекты Группы Нафтогаз.

Что еще следует знать о российских атаках?