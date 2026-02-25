Что известно об атаках россиян?
В течение двух дней россияне непрерывно атакуют объекты хранения газа и производственные мощности, о чем сообщили в Нафтогазе.
События происходят на Харьковщине и Черниговщине. Суммарно враг применил около 60 ударных дронов.
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий рассказал, что есть разрушения. И как только ситуация с безопасностью позволит, то специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и начнут их ликвидацию.
Заметьте! Отмечается, что работы по реагированию и ликвидации последствий будут начаты сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.
Напомним, что в течение всех суток 24 февраля российская армия в очередной раз атаковала газовидобувну инфраструктуру Группы Нафтогаз. Об этом говорится в заметке председателя правления компании Сергея Корецкого в Facebook.
На этот раз удары нанесены по объекту на Харьковщине с применением дронов. Атака продолжается,
– написал Корецкий.
Он рассказал, что зафиксированы повреждения. В частности работа объекта была остановлена.
Он добавил, что сразу после завершения воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС смогут начать ликвидацию последствий российских обстрелов.
Важно! Только с начала года 2026 года российские войска совершили уже 26 атак на объекты Группы Нафтогаз.
Что еще следует знать о российских атаках?
- С начала вторжения в феврале 2022 года Россия осуществила 401 атаку на инфраструктуру Группы Нафтогаз. Только в октябре 2025 года зафиксировано 229 атак. И это больше, чем за все три предыдущих года.
- С 2022 года по объектам Группы Нафтогаз применено более 1 700 средств поражения, в частности ракеты, дроны, артиллерия. Из них 1 399 было использовано в 2025 году.