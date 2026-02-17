Сколько атак совершила Россия?

Прошлый год стал рекордным. Российская армия нанесла 229 атак, то есть больше, чем всего за три года до этого, подсчитали в Нафтогазе.

Смотрите также Россияне снова атаковали Украину с помощью Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

2025 год стал беспрецедентным по масштабам атак на нашу инфраструктуру - интенсивность обстрелов была выше, чем в предыдущие годы войны. Несмотря на это, мы обеспечиваем страну газом и поддерживаем устойчивость энергосистемы,

– отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Особенно тяжелым для компании был октябрь 2025 года. Тогда россияне били больше всего по инфраструктуре Нафтогаза, осуществив в течение месяца 25 комбинированных обстрелов.

С 2022 года российская армия в целом выпустила более 1 700 ракет и дронов.

Большинство из них выпущено именно в 2025-м – 1 399 средств поражения.

Как следствие, Украина потеряла в прошлом году возможности для собственной газодобычи. Поэтому компания была вынуждена нарастить импорт топлива, чтобы обеспечить страну газом во время отопительного сезона.

Что известно об импорте газа в Украину?

Накануне зимы 2025 – 2026 годов Украине удалось накопить в хранилищах 13,2 миллиарда кубометров природного газа, рассказал министр экономики Алексей Соболев.

Однако этих объемов оказалось мало из-за постоянных обстрелов газовых объектов Россией. Необходимо докупить еще более 4 миллиардов кубометров газа.

Впрочем, Украине удалось договориться с партнерами о поставках топлива. Сейчас, по словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, Украина диверсифицировала пути импорта.

Газ находит:

через Польшу;

Словакию;

Румынию;

Трансбалканский коридор.

А недавно Украина договорилась с Польшей об увеличении поставок газа. Импорт начал расти в феврале 2026 года.

До конца апреля мощности на этом направлении должны вырасти с 15,3 миллиона до 18,4 миллиона кубометров в сутки, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.