Что известно об атаках на нефтегазовые объекты?

Есть повреждения и разрушения оборудования. Детали сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

В течение суток россияне снова обстреляли производственные активы на Полтавщине. Кроме того, противник совершил новые массированные атаки на Сумщине – они продолжаются до сих пор.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте в настоящее время работают подразделения ГСЧС и все соответствующие службы.

После стабилизации ситуации безопасности наши специалисты начнут ликвидацию последствий атаки,

– отметил Корецкий.

Обратите внимание! Это уже 20-я российская атака на объекты Нафтогаза с начала 2026 года.

К слову, предыдущий обстрел 8 февраля прокомментировал начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивныч. В частности, из-за прямых попаданий и падения обломков БпЛА в Миргородском районе возникли возгорания.