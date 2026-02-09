Що відомо про атаки на нафтогазові об'єкти?
Є пошкодження та руйнування обладнання. Деталі повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.
Упродовж доби росіяни знову обстріляли виробничі активи на Полтавщині. Окрім того, противник здійснив нові масовані атаки на Сумщині – вони тривають досі.
На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці наразі працюють підрозділи ДСНС та усі відповідні служби.
Після стабілізації безпекової ситуації наші фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атаки,
– зауважив Корецький.
Зверніть увагу! Це вже 20-та російська атака на об'єкти Нафтогазу з початку 2026 року.
До слова, попередній обстріл 8 лютого прокоментував начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Зокрема, через прямі влучання та падіння уламків БпЛА у Миргородському районі виникли займання.