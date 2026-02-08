Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Какие последствия атаки на Полтавщине?

Сергей Корецкий заявил, что в результате ночной атаки есть попадания. По его словам, разрушениям подверглись активы и оборудование.

Пострадавших, к счастью, нет.

На месте – подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки,

– добавил Корецкий.

По данным компании, это была уже 19-я целенаправленная атака российских войск на объекты "Нафтогаза" с начала 2026 года.

Россияне били по объектам "Нафтогаза" / Фото: ГСЧС Полтавщины

Ситуацию также прокомментировал начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич. По его словам, в Миргородском районе, в результате прямых попаданий и падения обломков БПЛА на нескольких объектах предприятия возникли возгорания. По состоянию на утро подразделения ГСЧС ликвидировали пожары.

