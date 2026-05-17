Соответствующую информацию предоставили в Главном центре специального контроля.

Что известно о землетрясении на Полтавщине?

Сообщается, что подземные толчки произошли около 6:39 в Полтавском районе, возле Диканьской общины. Это произошло на координатах 49,84 северной широты и 34,25 восточной долготы.



Землетрясение на Полтавщине 17 мая / Скриншот с сайта Главного центра спецконтроля

Специалисты оценили землетрясение на 2,6 по шкале Рихтера и глубиной в 4 километра. Так, это землетрясение относится к едва ощутимым.

Где был эпицентр землетрясения: смотрите на карте, взятой со страницы ГЦСК

В общем стоит заметить, что в Полтавской области уже не впервые фиксируют подземные толчки. В частности, 28 марта произошло землетрясение магнитудой 3,2 на глубине около 8 километров, эпицентр которого находился в пределах Мачуховской общины.

Ранее, 6 февраля, вблизи села Мыльцы зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 3,1 на глубине примерно 9 километров. Подобные подземные толчки также произошли 8 февраля в пределах Полтавского района.

Важно! Признаки интенсивности землетрясений:

1 балл – землетрясение не ощущается людьми, фиксируется только приборами (сейсмографами);

2 балла – едва заметные колебания, чувствуют только отдельные люди в спокойном состоянии в помещении, преимущественно на верхних этажах;

3 балла – слабые ощутимые колебания в помещениях, иногда на улице; заметное легкое дрожание предметов и мебели;

4 балла – ощущается большинством людей в помещениях; могут просыпаться спящие, наблюдается качание предметов, звон посуды, иногда незначительные смещения вещей;

5 баллов (умеренный) - чувствуют все; часть людей выбегает на улицу, животные обеспокоены, возможны падения предметов, движение мебели и незначительные повреждения зданий. С полной классификацией ощутимости землетрясений можно ознакомиться по ссылке.

Насколько территория Украины сейсмически активна?

По информации мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, сейсмическая активность в Украине больше всего проявляется в западных, юго-западных и южных регионах. Основными зонами повышенной сейсмической опасности являются Карпатский и Крымско-Черноморский регионы.

В Карпатской зоне землетрясения чаще всего связаны с Закарпатьем, Карпатами и Прикарпатьем, а также влиянием сейсмических процессов в соседних странах – Румынии, Польше, Словакии и Венгрии. Наиболее активной считается территория Закарпатья.

Со своей стороны Директор Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Александр Кендзера замечает, что до второй половины ХХ века считалось, что большая часть Украины, расположена на древней Восточноевропейской платформе, практически не подвержена сильным землетрясениям.

Из-за этого значительное количество зданий возводили без учета сейсмических рисков. Однако современные исследования показали, что даже относительно стабильные территории могут испытывать подземные толчки из-за влияния большого сейсмоактивного пояса, сформированного взаимодействием Африканской, Арабской и Евразийской плит.

Часть энергии мощных землетрясений передается вглубь Восточноевропейской платформы, что может вызывать локальные подземные толчки даже в регионах, которые считались спокойными. Особенно ощутимыми для Украины являются землетрясения румынской зоны Вранча, которые неоднократно влияли на территорию страны, в частности в 1940, 1977, 1986 и 1990 годах.

По оценкам специалистов, около 20% территории Украины относится к сейсмоопасным зонам с прогнозируемой интенсивностью колебаний 6 – 9 баллов, где проживают более 10 миллионов человек. Примерно 12% территории могут испытывать толчки силой 7 – 9 баллов, что представляет риск для десятков населенных пунктов и миллионов жителей.

Где еще фиксировали землетрясения в Украине в последнее время?

3 мая в акватории Черного моря зафиксировали землетрясение магнитудой 1,5. В общем Крымско-Черноморский сейсмический регион остается одним из самых активных в Украине – за последние два века здесь произошло около 200 подземных толчков, а самое мощное землетрясение, произошедшее в 1927 году, достигало 8 баллов.

8 марта подземные колебания зарегистрировали и на Буковине – в Черновицкой области произошло слабое землетрясение магнитудой около 2 баллов на глубине 11 километров, которое классифицировали как практически неощутимое для людей.

Также 10 февраля сейсмическую активность зафиксировали вблизи крымского побережья: там произошло землетрясение магнитудой 3,6 с центром примерно на 14-километровой глубине.