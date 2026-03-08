Утром около семи утра Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение на Буковине.

Смотрите также На Сицилии произошло землетрясение: местные думали, что это бомбардировка

Что известно о землетрясении на Буковине?

Сила толчков составляла 2 балла по шкале Рихтера. Они произошли на глубине 11 километров. По классификации землетрясений, это относится к неощутимым.

Где эпицентр землетрясения: смотрите на карте

Заметим, что на территории Западной Украины есть небольшие локальные разломы, которые могут вызвать слабые землетрясения (с магнитудой до 4 – 5 баллов). В Буковине они немногочисленные, но геологические исследования показывают, что активность таки есть.

Последние землетрясения в Украине