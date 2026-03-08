Вранці близько сьомої ранку Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус на Буковині.

Що відомо про землетрус на Буковині?

Сила поштовхів становила 2 бали за шкалою Ріхтера. Вони сталися на глибині 11 кілометрів. За класифікацією землетрусів, цей належить до невідчутних.

Зауважимо, що на території Західної України є невеликі локальні розломи, які можуть викликати слабкі землетруси (з магнітудою до 4 – 5 балів). В Буковині вони нечисленні, але геологічні дослідження показують, що активність таки є.

