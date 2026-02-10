Напередодні сейсмічна активність також спостерігалася в іншому регіоні. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про новий землетрус?

Другий за добу землетрус стався 10 лютого у Закарпатській області. Підземні поштовхи зафіксували о 12:47 з магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера.

Епіцентр розташовувався поблизу міста Мукачево на глибині близько 7 кілометрів. Фахівці класифікують цей землетрус як невідчутний – тобто більшість людей його не відчула.

Раніше 10 лютого землетрус зафіксували поблизу узбережжя Криму. Його магнітуда становила 3,6, а епіцентр розташовувався в районі Керчі на глибині приблизно 14 кілометрів.

Фахівці також віднесли ці поштовхи до слабких і невідчутних для більшості людей.

Де ще фіксували землетруси цього дня?