Відповідну інформацію надали у Головному центрі спеціального контролю.
Яким був землетрус у Криму?
Епіцентр поштовхів розташовувався в районі Керчі на глибині 14 кілометрів. Фахівці класифікують цей землетрус як невідчутний для людей.
Зазначимо, що вночі 10 лютого землетрус був і в Новоросійську. Його відчули також мешканці Донбасу та Запоріжжя. На офіційному сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру уточнили, що магнітуда цього землетрусу склала 4,8.
Де ще в Україні ставалися землетруси останнім часом?
У Полтавській області 8 лютого зареєстрували землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера з епіцентром неподалік Полтави. Варто зауважити, що це вже другий такий випадок у цьому районі за останні дні: попередній землетрус магнітудою 3,1 стався в межах Полтавської громади.
Окрім того, 4 лютого 2026 року в Чернівецькій області зафіксували мікроземлетрус магнітудою 1,7. Він відбувся на глибині приблизно 3 кілометри й залишився непомітним для людей.
Раніше, 2 лютого, землетрус стався в Азовському морі. Його епіцентр залягав на глибині 10 кілометрів, а поштовхи відчувалися на відстані до 300 кілометрів, зокрема в Криму, на півдні та сході України, а також у Дніпрі, Запоріжжі та Донецькій області.