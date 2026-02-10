Відповідну інформацію надали у Головному центрі спеціального контролю.

Яким був землетрус у Криму?

Епіцентр поштовхів розташовувався в районі Керчі на глибині 14 кілометрів. Фахівці класифікують цей землетрус як невідчутний для людей.



Землетрус у Криму 10 лютого / Скриншот

Зазначимо, що вночі 10 лютого землетрус був і в Новоросійську. Його відчули також мешканці Донбасу та Запоріжжя. На офіційному сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру уточнили, що магнітуда цього землетрусу склала 4,8.

Де ще в Україні ставалися землетруси останнім часом?