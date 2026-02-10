Соответствующую информацию предоставили в Главном центре специального контроля.
Каким было землетрясение в Крыму?
Эпицентр толчков располагался в районе Керчи на глубине 14 километров. Специалисты классифицируют это землетрясение как неощутимое для людей.
Отметим, что ночью 10 февраля землетрясение было и в Новороссийске. Его почувствовали также жители Донбасса и Запорожья. На официальном сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра уточнили, что магнитуда этого землетрясения составила 4,8.
Где еще в Украине происходили землетрясения в последнее время?
В Полтавской области 8 февраля зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера с эпицентром неподалеку от Полтавы. Стоит заметить, что это уже второй такой случай в этом районе за последние дни: предыдущее землетрясение магнитудой 3,1 произошло в пределах Полтавской общины.
Кроме того, 4 февраля 2026 года в Черновицкой области зафиксировали микроземлетрясение магнитудой 1,7. Оно произошло на глубине примерно 3 километра и осталось незаметным для людей.
Ранее, 2 февраля, землетрясение произошло в Азовском море. Его эпицентр залегал на глубине 10 километров, а толчки ощущались на расстоянии до 300 километров, в частности в Крыму, на юге и востоке Украины, а также в Днепре, Запорожье и Донецкой области.