Що відомо про землетрус в Азовському морі?

Епіцентр землетрусу був у морі, однак на суші його частково відчули жителі Дніпра, Запоріжжя, Донеччини та Криму. Поштовхи були на рівні 5,1 бала. За такої магнітуди землетрус відчувається на відстань до 300 кілометрів.

Варто зазначити! Цей землетрус був помірним. Як наслідок, в людей можуть хитатися люстри, меблі й навіть трісктися вікна. Землетрус відчувався сильніше поблизу епіцентру.

Водночас на кримському півострові поштовхи оцінили в 4,8 бала. Землетрус стався на глибині 10 кілометрів. Розташований він був приблизно за 78 кілометрів від Керчі та 35 кілометрів від міста Щолкіне.

Сейсмологи зазначили, що землетрус не повинен був завдати значних руйнувань. До материкової частини й берега Криму дійшла лише легка вібрація. Слабкі поштовхи могли відчуватися в Щолкіному – за 43 кілометри від епіцентру, Леніному – за 55 кілометрів, Генічеську та Приморському – за 75 кілометрів, Керчі – за 82 кілометри, Феодосії – за 86 кілометрів та Джанкої – за 95 кілометрів.

Інші території поблизу епіцентру, де землетрус міг відчуватися як дуже слабкий – це Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро та Донецька область. Запоріжці навіть зафіксували момент землетрусу в своїй квартирі й показали, як через вібрацію хиталася люстра.

Відео від жителів Запоріжжя: кадри з мережі