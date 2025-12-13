Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр та Головний центр спеціального контролю України.

Що відомо про землетрус біля Севастополя?

Землетрус поблизу Кримського півострова був зафіксований 12 грудня близько 19 години 13 хвилин за київським часом. Поштовхи були на глибині 10 кілометрів у Чорному морі за 26 кілометрів від Севастополя та за 300 кілометрів від Миколаєва.



Землетрус у Севастополі 12 грудня / Карта Європейського середземноморського сейсмологічного центру

12 грудня 2025 року о 19:13:17 було зареєстровано землетрус з району Криму, Україна, на глибині 16 кілометрів. За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних,

– зазначили у Головному центрі спеціального контролю України.

Підземні поштовхи також підтвердив і так званий "губернатор" анексованого Севастополя Михайло Развожаєв. Він заявив, що пошкоджень споруд та постраждалих у місті внаслідок землетрусу не виявили.



Землетрус належить до відчутних / Карта Європейського середземноморського сейсмологічного центру

Довідково! Крим є сейсмонебезпечним регіоном, що розташований на околиці Середземноморського (Альпійсько-Гімалайського) складчастого поясу. Тож на півострові можуть відчуватися поштовхи земної кори.

Де ще в Україні фіксували землетруси нещодавно?