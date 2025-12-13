Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр и Главный центр специального контроля Украины.
Что известно о землетрясении возле Севастополя?
Землетрясение вблизи Крымского полуострова было зафиксировано 12 декабря около 19 часов 13 минут по киевскому времени. Толчки были на глубине 10 километров в Черном море в 26 километрах от Севастополя и в 300 километрах от Николаева.
Землетрясение в Севастополе 12 декабря / Карта Европейского средиземноморского сейсмологического центра
12 декабря 2025 года в 19:13:17 было зарегистрировано землетрясение из района Крыма, Украина, на глубине 16 километров. По классификации землетрясений относится к ощутимым,
– отметили в Главном центре специального контроля Украины.
Подземные толчки также подтвердил и так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Он заявил, что повреждений сооружений и пострадавших в городе в результате землетрясения не обнаружили.
Землетрясение относится к ощутимым / Карта Европейского средиземноморского сейсмологического центра
Справочно! Крым является сейсмоопасным регионом, который расположен на окраине Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса. Поэтому на полуострове могут ощущаться толчки земной коры.
Где еще в Украине фиксировали землетрясения недавно?
В Тернопольской области 11 декабря произошло землетрясение. Подземный толчок был ощутим примерно в половине 10 часов вечера.
Землетрясение зафиксировали на глубине 3 километров. По классификации оно относится к ощутимым.
До этого землетрясение ощущали на Прикарпатье 29 октября. Тогда его магнитуда составила 1,4, поэтому толчки были классифицированы как "неощутимые".