Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Что известно о землетрясении в Украине?
Главный центр специального контроля сообщил, что 29 октября после 11:11 зафиксирован подземный толчок. Он произошел возле Выгодской общины Калушского района.
Магнитуда землетрясения составила 1,4 по шкале Рихтера. Эпицентр был на глубине около 2 километров.
Эпицентр землетрясения: смотрите на карте
По классификации землетрясение отнесли к "неощутимым".
Недавние землетрясения в мире: какие последствия?
- 27 октября в провинции Балыкесир в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Толчки почувствовали, в частности, в Стамбуле, Измире и Бурсе. Сообщалось о разрушениях и перебоях со светом.
- 10 октября южные районы Филиппин всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,4. Из-за угрозы цунами предупреждение объявили нескольких стран. Повреждены здания и дороги. Погиб один человек.
- Вечером 28 сентября на Львовщине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Толчки ощущали местные жители.