10 октября сейсмологическое агентство сообщило о сильном землетрясении на юге Филиппин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о землетрясении?

Филиппинские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4 утром 10 октября в водах возле Манай, восточное Давао, регион Минданао.

Представитель службы стихийных бедствий в городе Манай Ричи Дуен отметил, что землетрясение длилось не более 40 секунд и при этом успело повредить фасады зданий и дорожное покрытие.

Мне сейчас 46 лет, и это самое сильное землетрясение, которое я когда-либо испытывал,

– добавил Дуен.

Представитель гражданской обороны сообщил, что в результате стихийного бедствия есть по меньшей мере одна жертва.

Также в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии отметили, что возможно разрушительное цунами с "опасными для жизни волнами" высотой метр на территории Индонезии и Палау. Специалисты призвали местных жителей эвакуироваться.

Землетрясение произошло всего две недели после самого смертоносного за более чем десять лет на Филиппинах - магнитудой 6,9 возле острова Себу, где погибло 74 человека.

Важно знать! Филиппины расположены на Тихоокеанском "огненном кольце" – это 40 тысяч километров в зоне сейсмических разломов, где сосредотачивается большинство мировых вулканов. Именно поэтому там часто случаются сильные землетрясения.

Президент Филиппин отметил, что власть оценивает ситуацию на месте и отправит поисково-спасательные отряды, как только это станет безопасным.

И добавил, что все службы работают круглосуточно, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается.

Где землетрясения фиксировались раньше?