10 жовтня сейсмологічне агентство повідомило про сильний землетрус на півдні Філіппін. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Філіппіни сколихнув потужний землетрус: стихія вбила понад 60 людей

Що відомо про землетрус?

Філіппінські сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 7,4 вранці 10 жовтня у водах біля Манай, східне Давао, регіон Мінданао.

Представник служби стихійних лих у місті Манай Річі Дуєн зазначив, що землетрус тривав не більше 40 секунд та пропри це встиг пошкодити фасади будівель та дорожнє покриття.

Мені зараз 46 років, і це найсильніший землетрус, який я коли-небудь відчував,

– додав Дуєн.

Представник цивільної оборони повідомив, що внаслідок стихійного лиха є щонайменша одна жертва.

Також у Філіппінському інституті вулканології та сейсмології наголосили, що можливе руйнівне цунамі з "небезпечними для життя хвилями" заввишки метр на території Індонезії та Палау. Фахівці закликали місцевих жителів евакуйовуватись.

Землетрус стався всього два тижні після найсмертоноснішого за понад десять років на Філіппінах — магнітудою 6,9 біля острова Себу, де загинуло 74 людини.

Важливо знати! Філіппіни розташовані на Тихоокеанському "вогняному кільці" – це 40 тисяч кілометрів в зоні сейсмічних розломів, де зосереджується більшість світових вулканів. Саме тому там часто трапляються сильні землетруси.

Президент Філіппін зазначив, що влада оцінює ситуацію на місці та відправить пошуково-рятувальні загони, як тільки це стане безпечним.

Та додав, що всі служби працюють цілодобово, щоб допомогти усім, хто цього потребує.

Де землетруси фіксувались раніше?