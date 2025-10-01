Зруйновані будівлі та пошкоджена інфраструктура. Також зафіксовано виверження вулкана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Які наслідки землетрусу на Філіппінах?
На Філіппінах у вівторок, 30 вересня, близько 22:00 стався землетрус магнітудою 6,9. Підземні поштовхи відчули мешканці провінції Себу та сусідніх регіонів. Епіцентр зафіксували неподалік міста Бого.
Станом на ранок 1 жовтня, за даними Reuters, стихія забрала життя щонайменше 69 людей, а понад 150 – поранені. Частина церков, будинків та шкіл зруйновані. Місцева влада продовжує порятунок та оцінює масштаби руйнувань.
Водночас зафіксували незначне виверження вулкана Тааль, розташованого за 70 кілометрів від столиці Філіппін. Хмара попелу сягнула 2,5 кілометра.
Також відомо, що це один із найсильніших землетрусів у країні за останнє десятиліття.
Філіппінський інститут вулканології та сейсмології повідомив про численні афтершоки впродовж кількох годин після основного землетрусу. Попередження про цунамі для кількох провінцій скасували.
Які стихійні лиха стались нещодавно у світі?
З 30 вересня по 1 жовтня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Дощі затопили перші поверхи будинків, ТРЦ та вулиці міста. Стихія забрала життя щонайменше 9 людей, серед яких є діти. В тому числі потоп убив цілу родину, що мешкала на цокольному поверсі.
В Іспанії через шторм "Габріель" оголошували червоний рівень небезпеки. Найбільше постраждали Валенсія, Каталонія та Арагон, де випало до 200 міліметрів опадів.
Тайфун "Буалой" у В'єтнамі пошкодив понад 44 тисячі будинків і забрав життя щонайменше 13 осіб. Евакуйовано понад 28 тисяч людей.