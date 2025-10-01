Разрушены здания и повреждена инфраструктура. Также зафиксировано извержение вулкана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Какие последствия землетрясения на Филиппинах?
На Филиппинах во вторник, 30 сентября, около 22:00 произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки почувствовали жители провинции Себу и соседних регионов. Эпицентр зафиксировали недалеко от города Бого.
По состоянию на утро 1 октября, по данным Reuters, стихия унесла жизни по меньшей мере 69 человек, а более 150 – ранены. Часть церквей, домов и школ разрушены. Местные власти продолжают спасение и оценивают масштабы разрушений.
В то же время зафиксировали незначительное извержение вулкана Тааль, расположенного в 70 километрах от столицы Филиппин. Облако пепла достигло 2,5 километра.
Также известно, что это одно из самых сильных землетрясений в стране за последнее десятилетие.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил о многочисленных афтершоках в течение нескольких часов после основного землетрясения. Предупреждение о цунами для нескольких провинций отменили.
Какие стихийные бедствия произошли недавно в мире?
С 30 сентября по 1 октября в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Дожди затопили первые этажи домов, ТРЦ и улицы города. Стихия унесла жизни по меньшей мере 9 человек, среди которых есть дети. В том числе потоп убил целую семью, что жила на цокольном этаже.
В Испании из-за шторма "Габриэль" объявляли красный уровень опасности. Больше всего пострадали Валенсия, Каталония и Арагон, где выпало до 200 миллиметров осадков.
Тайфун "Буалой" во Вьетнаме повредил более 44 тысяч домов и унес жизни по меньшей мере 13 человек. Эвакуированы более 28 тысяч человек.