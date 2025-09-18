Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про новий землетрус у Росії?

Землетрус магнітудою 7,2 зафіксували біля берегів Камчатки на глибині 123 кілометри о 21:58 за київським часом. Американські метеорологи попередили про загрозу цунамі.

Ситуація на Камчатці сьогодні / фото росЗМІ

Губернатор регіону Володимир Солодов заявив, що "всі служби переведені в режим підвищеної готовності", інформації про пошкодження немає.

У мережі вже діляться першими кадрами землетрусу. На відео видно, як трясло приміщення аеропорту. За словами місцевих жителів, поштовхи тривали близько хвилини.

Ситуація в аеропорту Єлізово на Камчатці: дивіться відео