Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про виверження вулкана?

Відомо, що вулкан Крашенінникова викинув попіл на висоту 6 кілометрів (при висоті вулкана 1,8 кілометра).

Керівниця Камчатської групи реагування на вулканічні виверження підтвердила, що виверження цього вулкана відбулося вперше за 600 років. Вона також розповіла деталі події.

Виверження вулкана на Камчатці: дивіться відео

Це перше історичне виверження вулкана Крашенінникова через 600 років. Зараз спостерігається тріщина на схилі та формування лавового бані, яке супроводжується потужною парогазовою активністю. Водночас над північним кратером вулкана стоїть потужна колона попелу, попеловий шлейф простягається на схід від вулкана,

– розповіла Ольга Гіріна журналістам.

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Відомо, що на шляху розповсюдження попелового шлейфу населених пунктів немає, а місцева влада рекомендує не відвідувати вулкан під час виверження.

Виверження вулкана Крашенінникова почалося через 4 дні після руйнівного землетрусу, який стався на Камчатці. Раніше повідомляли, що на Камчатці 30 липня прокинувся вулкан Ключевська Сопка. Він є найвищим вулканом в Євразії, що діє.