Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Дані опублікував філіал Єдиної геофізичної служби Російської академії наук.

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Що відомо про повторні землетруси?

За даними сейсмологів, землетрус магнітудою 5,0 стався за 350 кілометрів від Петропавловська-Камчатського, перший землетрус магнітудою 4,8 – за 273 кілометрів, другий – за 212 кілометрів, землетрус магнітудою 5,3 – за 230 кілометрів, а 6,0 – за 402 кілометрів.

Епіцентр першого сейсмічного явища знаходився на глибині 64,8 кілометра, другого – 10,8 кілометра, третього – 66 кілометрів, четвертого – 56,5 кілометра, п'ятого – 33 кілометри.

У всіх випадках відомостей про відчутність наразі не надходило,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після підземних поштовхів на Камчатці цунамі вже досягло Гавайських островів і затопило узбережжя. Влада закликала людей переміститися на височину.