Зазначається, що цей землетрус став одним із найсильніших за останні 70 років. 24 Канал зібрав усе, що відомо про це.

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Що відомо про землетрус на Камчатці?