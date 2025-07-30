Отмечается, что это землетрясение стало одним из сильнейших за последние 70 лет. 24 Канал собрал все, что известно об этом.
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Что известно о землетрясении на Камчатке?
Центры предупреждения о цунами США сообщают, что вдоль некоторых побережья Эквадора, северо-западных Гавайских островов и России возможны волны высотой более 3 метров. У Чили, Коста-Рики, Гавайев, Японии и островов в Тихом океане возможны волны высотой от 1 до 3 метров. Волны высотой до 1 метра возможны и в Австралии, Колумбии, Мексике, Новой Зеландии, Тонзи и Тайване. Япония заявляет, что ее граждане должны быть в состоянии повышенной готовности. Гавайи также находятся в состоянии полной готовности к цунами. На западном побережье США Национальная метеорологическая служба советует людям избегать пляжей, гаваней и пристаней для яхт. Китайские власти объявили предупреждение о цунами для провинции Чжэцзян и города Шанхай, заявив, что ожидаются волны высотой до 1 метра. В Перу чиновники объявили предупреждение о цунами и постоянно следят за ситуацией. Землетрясение повредило электросеть в Сахалинской области России, электроэнергия была отключена. Сахалин объявил чрезвычайное положение на северных Курильских островах, волны цунами затапливают регион. Власти утверждают, что всех жителей района якобы эвакуировали в безопасное место. Землетрясение на Камчатке: смотрите видео Камчатские геофизики заявили, что это землетрясение стало самым сильным с 1952 года. После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2 – 5. Предупреждения о цунами также были объявлены в Филиппинах, Индонезии и Новой Зеландии. Людей призвали держаться подальше от пляжей. Существует опасность и для Тайваня, острова Гуам и Американского Самоа. На Гавайях объявили немедленную эвакуацию почти по всему острову Оаху. "Я прошу вас сохранять спокойствие. Если вы в низине, пожалуйста, переберитесь как можно выше от земли", – призвал губернатор Гавайев Джош Грин. Также береговая охрана США в Гонолулу издала приказ об эвакуации коммерческих судов из гавайских портов, при этом все гавани закрыты для входа. Самолеты, которые осуществляли авиарейсы в Гавайи, тоже развернули. Именно Гавайи и юг и юго-восток Аляски под наибольшей опасностью. Калифорнию, Орегон и Вашингтон предупредили о сильных течениях и опасных волнах. Китай также объявил предупреждение об опасности цунами для прибрежных районов. Позаботиться о своей безопасности призвали и американцев. Людей тоже просят подниматься выше из-за угрозы цунами. Из соображений безопасности эвакуировали персонал японской "Фукусимы". Эта АЭС 11 марта 2011 года сильно пострадала от мощного землетрясения магнитудой 9,1. Кроме того, во многих частях Японии люди начали подниматься на крыши зданий. Более 1,9 миллиона японцев получили просьбу об эвакуации. Первые волны цунами уже накрыли восточную часть России. СМИ пишут, что в Северо-Курильске пострадал завод по переработке рыбы. В аэропорту Елизово с потолка падали панели и плафоны, 6 рейсов задерживаются на вылет. На Курилах началась эвакуация. А в Петропавловске-Камчатском разрушены стены детского сада. Угроза цунами существует для залива Авача – там расположена стратегическая подводная база "Рыбачий", которая является ключевым объектом Тихоокеанского флота России для ядерных подводных лодок. Камчатку 30 июля всколыхнуло мощное землетрясение. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 8,8. Очевидцы жаловались, что наблюдали, как из-за землетрясения дрожала мебель и падали стены домов. Впоследствии в Елизовском районе Камчатки зафиксировали волну цунами в 3 – 4 метра. Также затопило кусок Северо-Курильска. Также жалуются, что на Камчатке наблюдаются сильные афтершоки. Говорят, что они будут продолжаться еще в течение месяца магнитудой до 7,5. Местные жители уже бегут из региона. На заправках огромные очереди, все стоит в пробках. Произошло уже несколько ДТП. Землетрясение на Камчатке: смотрите видео
Какова ситуация в странах?
Центры предупреждения о цунами США сообщают, что вдоль некоторых побережья Эквадора, северо-западных Гавайских островов и России возможны волны высотой более 3 метров.
У Чили, Коста-Рики, Гавайев, Японии и островов в Тихом океане возможны волны высотой от 1 до 3 метров.
Волны высотой до 1 метра возможны и в Австралии, Колумбии, Мексике, Новой Зеландии, Тонзи и Тайване.
Япония заявляет, что ее граждане должны быть в состоянии повышенной готовности.
Гавайи также находятся в состоянии полной готовности к цунами.
На западном побережье США Национальная метеорологическая служба советует людям избегать пляжей, гаваней и пристаней для яхт.
Китайские власти объявили предупреждение о цунами для провинции Чжэцзян и города Шанхай, заявив, что ожидаются волны высотой до 1 метра.
В Перу чиновники объявили предупреждение о цунами и постоянно следят за ситуацией.
Землетрясение повредило электросеть в Сахалинской области России, электроэнергия была отключена.
Сахалин объявил чрезвычайное положение на северных Курильских островах, волны цунами затапливают регион.
Власти утверждают, что всех жителей района якобы эвакуировали в безопасное место.
Землетрясение на Камчатке: смотрите видео
Камчатские геофизики заявили, что это землетрясение стало самым сильным с 1952 года.
После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2 – 5.
Предупреждения о цунами также были объявлены в Филиппинах, Индонезии и Новой Зеландии. Людей призвали держаться подальше от пляжей.
Существует опасность и для Тайваня, острова Гуам и Американского Самоа.
На Гавайях объявили немедленную эвакуацию почти по всему острову Оаху.
"Я прошу вас сохранять спокойствие. Если вы в низине, пожалуйста, переберитесь как можно выше от земли", – призвал губернатор Гавайев Джош Грин.
Также береговая охрана США в Гонолулу издала приказ об эвакуации коммерческих судов из гавайских портов, при этом все гавани закрыты для входа.
Самолеты, которые осуществляли авиарейсы в Гавайи, тоже развернули.
Именно Гавайи и юг и юго-восток Аляски под наибольшей опасностью.
Калифорнию, Орегон и Вашингтон предупредили о сильных течениях и опасных волнах.
Китай также объявил предупреждение об опасности цунами для прибрежных районов.
Позаботиться о своей безопасности призвали и американцев. Людей тоже просят подниматься выше из-за угрозы цунами.
Из соображений безопасности эвакуировали персонал японской "Фукусимы". Эта АЭС 11 марта 2011 года сильно пострадала от мощного землетрясения магнитудой 9,1.
Кроме того, во многих частях Японии люди начали подниматься на крыши зданий. Более 1,9 миллиона японцев получили просьбу об эвакуации.
Первые волны цунами уже накрыли восточную часть России.
СМИ пишут, что в Северо-Курильске пострадал завод по переработке рыбы.
В аэропорту Елизово с потолка падали панели и плафоны, 6 рейсов задерживаются на вылет.
На Курилах началась эвакуация. А в Петропавловске-Камчатском разрушены стены детского сада.
Угроза цунами существует для залива Авача – там расположена стратегическая подводная база "Рыбачий", которая является ключевым объектом Тихоокеанского флота России для ядерных подводных лодок.
Камчатку 30 июля всколыхнуло мощное землетрясение. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 8,8.
Очевидцы жаловались, что наблюдали, как из-за землетрясения дрожала мебель и падали стены домов.
Впоследствии в Елизовском районе Камчатки зафиксировали волну цунами в 3 – 4 метра. Также затопило кусок Северо-Курильска.
Также жалуются, что на Камчатке наблюдаются сильные афтершоки. Говорят, что они будут продолжаться еще в течение месяца магнитудой до 7,5.
Местные жители уже бегут из региона. На заправках огромные очереди, все стоит в пробках. Произошло уже несколько ДТП.
Землетрясение на Камчатке: смотрите видео