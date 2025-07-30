Отмечается, что это землетрясение стало одним из сильнейших за последние 70 лет. 24 Канал собрал все, что известно об этом.

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Что известно о землетрясении на Камчатке?