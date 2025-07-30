Российские власти объявили эвакуацию жителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Что известно о землетрясении на Камчатке?
Очевидцы жаловались, что наблюдали, как из-за землетрясения дрожала мебель и падали стены домов.
Землетрясение на Камчатке: смотрите видео
Впоследствии в Елизовском районе Камчатки зафиксировали волну цунами в 3 – 4 метра. Также затопило кусок Северо-Курильска.
Северо-Курильск затопило: смотрите видео
К слову, угроза цунами касается залива Авача – там расположена стратегическая подводная база "Рыбачий", которая является ключевым объектом Тихоокеанского флота России для ядерных подводных лодок.
Землетрясение на Камчатке: смотрите видео
Также жалуются, что на Камчатке наблюдаются сильные афтершоки. Говорят, что они будут продолжаться еще в течение месяца магнитудой до 7,5.
Ситуация на Камчатке: смотрите видео
Что такое афтершоки?Это подземные толчки, которые следуют за землетрясением и связаны с ним. Их число растет в зависимости от энергии землетрясения с уменьшением глубины его очага. Оно может достигать нескольких тысяч. Магнитуда афтершоков в среднем на 1,2 меньше магнитуды землетрясения.
Местные жители уже бегут из региона. На заправках огромные очереди, все стоит в пробках. Произошло уже несколько ДТП.
Паника на Камчатке после землетрясения: смотрите видео
К слову, последнее столь мощное землетрясение было в Японии 11 марта 2011 года. Тогда его магнитуда достигла 9,1.
Именно оно вызвало разрушительное цунами с волнами до 40 метров, из-за которых произошла авария на АЭС "Фукусима-1".
Отмечается, что в течение нескольких часов будет понятно, дойдут ли волны до Японии и США, и какой мощности они будут.
Между тем в Японии и на Гавайях также уже объявили эвакуацию. В частности, эвакуировали и персонал "Фукусимы".