Про це повідомляє Sky News з посиланням на Камчатське відділення Геофізичної служби, передає 24 Канал.

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Що відомо про виверження вулкана?

На Камчатському півострові, який напередодні став епіцентром сильного землетрусу, почалося виверження вулкана Ключевського. За повідомленнями геофізиків, виверження супроводжується спалахами та потужними вибухами.

Момент виверження вулкана на Далекому Сході в Росії: дивіться відео

На фото видно, як лава активно сходить західним схилом вулкана, а над кратером видно яскраве світіння.

Вулкан почав вивергатися після землетрусу / Фото росЗМІ

Цікаво те, що Ключевська Сопка – один із найвищих вулканів світу, що діє. За останні роки він кілька разів виявляв активність, однак нинішнє виверження стало найбільш помітним за останній час.

Землетрус на Камчатці: що відомо?

Нагадаємо, на Далекому Сході Росії, на Камчатці, 30 липня стався один з найпотужніших землетрусів. Поштовхи магнітудою 8,8 називають одним із найсильніших за весь час спостережень.

Унаслідок поштовхів у Росії є кілька постраждалих. Тим часом у Японії, після землетрусу, хвилі викинули на берег кількох китів.