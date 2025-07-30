На Камчатці, де був землетрус, розташована стратбаза "Рибачий": де вона на карті й що відомо

Цей об'єкт має велике значення для росіян, зокрема для їхнього флоту. Де розташована база "Рибачий" та у чому її важливість – повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про базу "Рибачий" і де вона розташована?
За даними російських ЗМІ, це ключовий об'єкт Тихоокеанського флоту Росії. Згідно з оприлюдненою інформацією, там базуються російські підводні човни з ядерною зброєю та сучасними ракетами.
Також, крім вищезгаданого, на цій базі є навіть стратегічні ракетоносії з міжконтинентальними балістичними ракетами. На базі ще розміщені підземні бункери для зберігання ядерних боєголовок.
За даними з відкритих джерел, ядерні підводні човни є там з середини 1960-х років. До кінця 1980‑х "Рибачий" став найбільшою такою базою в Росії, там було до 15 радянських стратегічних підводних човнів (SSBN).
Відомо, що підводна база розташована на південному краю півострова Крашенінникова, через затоку Крашенінникова від Вілючинська, поруч із Петропавлівськом-Камчатським, де відчули землетрус.
Де розташована база: дивіться на карті
Нагадаємо, на Камчатці у Росії вночі 30 липня було зафіксовано землетрус магнітудою аж 8 балів (за оновленими даними – 8,8). Влада оголосила загрозу цунамі та евакуацію жителів із деяких районів.