На Камчатке, где было землетрясение, расположена стратбаза "Рыбачий": где она на карте и что известно

Этот объект имеет большое значение для россиян, в частности для их флота. Где расположена база "Рыбачий" и в чем ее важность – сообщает 24 Канал.
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Что известно о базе "Рыбачий" и где она расположена?
По данным российских СМИ, это ключевой объект Тихоокеанского флота России. Согласно обнародованной информации, там базируются российские подводные лодки с ядерным оружием и современными ракетами.
Также, кроме вышеупомянутого, на этой базе есть даже стратегические ракетоносители с межконтинентальными баллистическими ракетами. На базе еще размещены подземные бункеры для хранения ядерных боеголовок.
По данным из открытых источников, ядерные подводные лодки есть там с середины 1960-х годов. К концу 1980-х "Рыбачий" стал крупнейшей такой базой в России, там было до 15 советских стратегических подводных лодок (SSBN).
Известно, что подводная база расположена на южной оконечности полуострова Крашенинникова, через залив Крашенинникова от Вилючинска, рядом с Петропавловском-Камчатским, где ощутили землетрясение.
Где расположена база: смотрите на карте
Напомним, на Камчатке в России ночью 30 июля было зафиксировано землетрясение магнитудой аж 8 баллов (по обновленным данным – 8,8). Власти объявили угрозу цунами и эвакуацию жителей из некоторых районов.