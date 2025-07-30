В частности, предостережения касаются территорий от США до Японии, Китая и Новой Зеландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Какая угроза для территорий рядом?

Из-за мощного землетрясения магнитудой 8,8 на Гавайях, в Северной и Центральной Америке и на островах Тихого океана к югу от Новой Зеландии предупреждают о потенциальной угрозе цунами из-за бедствия.

Такая возможная опасность, по данным AP, может длиться более суток. Известно, что землетрясения способны вызывать внезапное вертикальное смещение земной коры, что приводит к цунами. В истории уже были такие случаи.

Например, в 1960 году в центральном регионе Чили произошло землетрясение магнитудой 9,5 баллов. Из-за этого в стране и за ее пределами погибло более 1,6 тысяч человек, большинство жертв было именно из-за большого цунами.

Вскоре после этого, в 1964 году землетрясение магнитудой 9,2 балла всколыхнуло залив Принца Уильяма на Аляске. Более 130 человек погибли в результате крупнейшего зарегистрированного землетрясения в США и последующего цунами.

В 2011 году у побережья северо-восточной Японии произошло землетрясение магнитудой 9,1 балла, который вызвал цунами. В результате землетрясения и цунами погибло более 18 тысяч человек, некоторых из которых так и не нашли.

Также подобные инциденты фиксировали в Индонезии, Японии, Эквадоре, Тибете и тому подобное. Напоминают, что на Камчатке в 1952 году уже было землетрясение магнитудой 9,0 баллов и цунами. Впрочем, тогда о погибших не сообщалось.

К слову, местные власти Камчатки уже сообщили, что несколько человек получили ранения в результате землетрясения. Но точного количества пострадавших пока не называют, сообщений о жертвах также нет.