Впрочем, точного количества пострадавших пока не называют, сообщений о жертвах нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о пострадавших из-за землетрясения?

Руководитель областного управления здравоохранения Олег Мельников сообщил, что несколько человек получили травмы. По его словам, сейчас все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Издание сообщает, что в Петропавловске-Камчатском, областном центре Камчатки, землетрясение повредило местный детский сад, который не работал из-за ремонтных работ, которые там продолжались.

Российские власти заявили, что волны цунами высотой более 3 метров обрушились на Северо-Курильск, главный город Тихоокеанского архипелага, который Россия называет Курильскими островами.

Мэр Северо-Курильска Александр Овсянников заявил, что город был затоплен четырьмя волнами цунами, которые смыли рыбацкие лодки в море, но серьезных разрушений в городе не зафиксировано.

Напомним, на Камчатке в России ночью 30 июля было зафиксировано землетрясение магнитудой аж 8 (по обновленным данным – 8,8). Власти объявили угрозу цунами и эвакуацию жителей из некоторых районов.