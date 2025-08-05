Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як змістилася Камчатка після землетрусу?

У камчатській філії Єдиної геофізичної служби Російської академії наук розповіли, що південна частина півострова Камчатка змістилася на південний схід внаслідок землетрусу, що стався 30 липня.

Камчатка змістилася
Півострів Камчатка змістився майже на 2 метри після землетрусу / Фото російських ЗМІ

На півдні півострова "максимальні косейсмічні зміщення" склали майже два метри, що можна порівняти зі зміщеннями після землетрусу 2011 року в Тохоку, Японія.

Петропавловськ-Камчатський, за словами сейсмологів, "змістився дещо скромніше". Але наскільки саме – росіяни не уточнили.

До слова, внаслідок сильного землетрусу на Камчатці вперше за 600 років почав потужне виверження почав вулкан Крашенинникова. Попіл там піднявся на висоту до 6 кілометрів над рівнем моря.