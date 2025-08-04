У мережі показали супутникові знімки пошкоджень пірса на цьому об'єкті, передає 24 Канал.

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Як виглядає база "Рибачий" після землетрусу?

Раніше у ЗМІ були повідомлення про те, що база атомних підводних човнів постраждала через цунамі. Згодом це також підтвердили у ВМС України.

Негода пошкодила причальну зону, де росіяни обслуговують свої човни. Втім, ці руйнування виявилися некритичними для російського флоту.

Це питання суто технічне. По-перше, причалити можна необов'язково там, де ти маєш базуватися, це некритично насправді,

– сказав речник ВМС Плетенчук.

У CNN показали супутникові знімки "Рибачого". Там також зауважили, що вони викликають питання щодо готовності російського флоту.

Ситуація на "Рибачому" на Камчатці: дивіться відео

Нагадаємо, що землетрус на Камчатці також спричинив цунамі, яке накрило саму Росію, а також Японію, Канаду та частину узбережжя США.

Цей землетрус наразі посідає шосте місце за силою в історії спостережень.

Про жертв ані у Росії, ані в інших країнах не повідомлялося.