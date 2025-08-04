В сети показали спутниковые снимки повреждений пирса на этом объекте, передает 24 Канал.

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Как выглядит база "Рыбачий" после землетрясения?

Ранее в СМИ были сообщения о том, что база атомных подводных лодок пострадала из-за цунами. Впоследствии это также подтвердили в ВМС Украины.

Непогода повредила причальную зону, где россияне обслуживают свои лодки. Впрочем, эти разрушения оказались некритичными для российского флота.

Это вопрос сугубо технический. Во-первых, причалить можно необязательно там, где ты должен базироваться, это некритично на самом деле,

– сказал представитель ВМС Плетенчук.

У CNN показали спутниковые снимки "Рыбачьего". Там также отметили, что они вызывают вопросы о готовности российского флота.

Ситуация на "Рыбачьем" на Камчатке: смотрите видео

Напомним, что землетрясение на Камчатке также вызвало цунами, которое накрыло саму Россию, а также Японию, Канаду и часть побережья США.

Это землетрясение пока занимает шестое место по силе в истории наблюдений.

О жертвах ни в России, ни в других странах не сообщалось.