Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал подробнее о повреждении этого объекта, передает 24 Канал.

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Сильно ли повреждена база атомных субмарин на Камчатке?

Во время землетрясения была повреждена причальная зона. Именно там россияне обслуживают свои атомные подводные лодки.

В то же время Плетенчук отметил, что разрушения некритичны для российского флота.

Это вопрос чисто технический. Во-первых, причалить можно необязательно там, где ты должен базироваться, это некритично на самом деле,

– сказал он.

Несмотря на то, что стихия не нанесла повреждений, которые бы заставили Россию приостановить боевые задачи, но все же это указывает на то, что российская инфраструктура уязвима.

Плетенчук добавил, что обслуживание субмарин, в том числе загрузку ракет, удобнее осуществлять на стационарной базе.

"Но в любом случае, я думаю, это не повлияет на выполнение задач особо. Но тот факт, что такая проблема у них имела место, это подтверждается", – подытожил спикер ВМС.

Напомним, что на этой базе на Камчатке есть даже стратегические ракетоносители с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также подземные бункеры для хранения ядерных боеголовок.