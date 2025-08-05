Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как сместилась Камчатка после землетрясения?

В камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук рассказали, что южная часть полуострова Камчатка сместилась на юго-восток вследствие землетрясения, произошедшего 30 июля.



Полуостров Камчатка сместился почти на 2 метра после землетрясения / Фото российских СМИ

На юге полуострова "максимальные косейсмические смещения" составили почти два метра, что сопоставимо со смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония.

Петропавловск-Камчатский, по словам сейсмологов, "сместился несколько скромнее". Но насколько именно – россияне не уточнили.

К слову, в результате сильного землетрясения на Камчатке впервые за 600 лет начал мощное извержение начал вулкан Крашенинникова. Пепел там поднялся на высоту до 6 километров над уровнем моря.