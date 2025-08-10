Є пошкоджені будівлі, працюють аварійні служби. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN Türk.

Які наслідки землетрусу у Туреччині?

Увечері 10 серпня близько 19:53 у районі Синдирґі провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Він був на глибині 11 кілометрів. Поштовхи відчувалися в Стамбулі, Ізмірі та навколишніх провінціях.

Близько 20:15 в тому ж районі стався повторний землетрус магнітудою 4,6 бала. Мер Баликесіра Ахмет Акин заявив, що є руйнування на кількох локаціях.

Аварійні служби продовжують роботу, мешканців закликають бути обережними через можливі афтершоки.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що рятувальні та аварійні служби одразу розпочали перевірку ситуації на місцях. У адміністрації губернатора Стамбула зазначили, що, за попередніми даними, у місті не зафіксовано руйнувань та постраждалих.

Надзвичайну ситуацію прокоментував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він запевнив, що усі необхідні служби ліквідують наслідки стихії.

Висловлюю співчуття всім нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в Баликесірі та відчувався також у навколишніх провінціях,

– сказав лідер держави.

Згодом, близько 20:42, мер провінції Синдирґі повідомив виданню про 4 врятованих людей.

Нагадаємо, нещодавно у штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Епіцентр розташовувався в місті Гасбрук-Гайтс, Нью-Джерсі, на глибині близько шести миль.