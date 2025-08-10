Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Як у Великій Британії ядерна база забруднила море?

На заході Шотландії у морське озеро Лох-Лонг скинули радіоактивну воду.

Склад озброєння в Коулпорті на озері Лох-Лонг є одним із найзахищеніших та найсекретніших військових об'єктів у Великій Британії. Він зберігає запас ядерних боєголовок Королівського флоту для його флоту з чотирьох підводних човнів Trident, які базуються неподалік,

Ще у 2022 році Шотландське агентство з охорони довкілля (Sepa) писало про нездатність військово-морських сил обслуговувати обладнання в зоні, призначеній для зберігання боєголовок. 1500 старих труб, які могли розірватися, планували замінити. І от тепер у воді зафіксували низькі рівні тритію, який використовується в ядерних боєголовках.

Але цікаво, що не тільки британське міноборони намагалося приховати цей випадок, але й Sepa.

"Згідно з файлами Sepa, у 2010 році в Коулпорті стався прорив труби, а ще два – у 2019 році. Один витік у серпні 2019 року призвів до витоку "значної кількості води", яка затопила зону обробки ядерної зброї, де вона забруднилася низьким рівнем тритію та потрапила через відкритий стік, що впадав у озеро Лох-Лонг", – інформує ЗМІ.

Іще два прориви сталися в 2021 році. В одній із зон також містилися радіоактивні речовини.