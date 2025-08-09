Певною мірою це очікувана реакція на заяви Медведєва, однак більшість не сильно занепокоєна наслідками цього. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній командувач армії Великої Британії Лорд Річард Даннат.

"У США є багато атомних підводних човнів. Чи то атомних, чи то таких, що здатні нести ядерну зброю. Невідомо, де конкретно вони розташовані зараз. У якомусь сенсі це була передбачувана реакція на слова Медведєва. Але я думаю, що більшість не сильно занепокоєна наслідками цього", – сказав він.

За його словами, навряд чи у чиїхось інтересах серйозно розглядати використання ядерної зброї, навіть тактично-ядерної. Ймовірно, у відносинах між Китаєм та Росією лідер КНР Сі Цзіньпін сильно вплине на Володимира Путіна, якщо подумає, що росіяни розмірковують про можливість використання ядерної зброї.

Думаю, що стримування, яке Китай здійснить на Росію – це обнадійливий фактор. Ядерна загроза залишається, але ні в чиїх інтересах переступати цей ядерний поріг та починати обмін ударами навіть на тактичному рівні,

– підкреслив колишній командувач армії Великої Британії.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про переміщення американських атомних підводних човнів класу "Огайо", що викликало міжнародне занепокоєння. Ці субмарини є основою ядерної тріади США та здатні нести балістичні ракети Trident II з ядерними зарядами. За словами американського лідера, вони зараз "дуже близько до Росії".