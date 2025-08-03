Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Що відомо про землетрус у Нью-Йорку?

Згідно з даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 3,0 залягав на глибині шість миль під землею в районі Хасбрук-Хайтс, Нью-Джерсі. Стихійне лихо сталося в суботу, 2 серпня, увечері.

Офіційні особи зазначили, що інформація про пошкодження чи постраждалих не надходила.

Поштовхи відчувалися у північній частині Мангеттена, зокрема в районі Геллс-Кітчен, а також у Рівердейлі та навіть на Стейтен-Айленді.

Землетрус стався в Нью-Джерсі, поблизу Хасбрук-Хайтс / Фото Геологічної служби США

Одна з мешканок штату Нью-Джерсі розповіла, що в деяких місцях поштовхи тривали до 10 секунд, коротші струси були також зафіксовані в Натлі.

Це звучало, як гучний вибух, після якого будинок струсонуло. Тривало близько двох секунд. Я вже переживала два землетруси у Нью-Йорку та Нью-Джерсі, але цей був найсильнішим. Раніше я ніколи не чула, щоб землетрус супроводжувався таким глухим ударом,

– розповіла місцева мешканка.

Чоловік, який у час події перебував у Стейтен-Айленді, розповів, що землетрус відчувався, ніби автомобіль влетів у бік будинку – дім хитався.