Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Які наслідки цунамі у США 30 липня?

На Гаваях хвилі піднялися на понад 1,5 метра. Вода вдарила по Халейві, на північному березі острова Оаху на Гаваях.

Штат Гаваї, частина Алеутських островів Аляски та частина Північної Каліфорнії наразі перебувають під загрозою цунамі – найсуворішим рівнем небезпеки, – тоді як решта західного узбережжя США перебуває під менш серйозним попередженням про цунамі. Перші хвилі цунамі вже досягли Аляски, і зараз хвилі починають досягати Гаваїв. Решта західних штатів США готуються до удару хвиль, які очікуються найближчими годинами,

– мовиться в дописі.

Ідеться про те, що згодом цунамі може обрушитися на Орегон і Вашингтон, Каліфорнію, Сан-Франциско, Лос-Анджелес.

"Каліфорнійські чиновники поспішають попередити мешканців про можливі хвилі цунамі. Шериф Монтерея наказав людям, які проживають на суднах у Мосс-Лендінгу, популярному місці для серфінгу, евакуюватися. Гелікоптери пролітають над прибережними районами Лос-Анджелеса, вмикаючи сирени, щоб попередити човнярів та пляжників про чинне попередження щодо цунамі", – пишуть журналісти.

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На Гаваях влада запевняє, що наразі наслідків стихії немає. Хоча на острові Оаху перед цунамі сильно відступила вода.

Поки що все гаразд. Ми не бачили великої хвилі. Але коли вода відступила в Халейві, і ми побачили кілька човнів, що лежали на сухому камінні та піску, це змусило нас задуматися. Такого не трапляється без причини,

– сказав губернатор Гаваїв Джош Грін.

Американців закликають не виходити на дороги і не дзвонити 911 без потреби. Людей з прибережної зони евакуювали, Опра Вінфрі відкрила приватну дорогу, щоб люди могли виїхати. Порти та летовища не працюють.

За кілька годин стане ясно, чи є руйнування на Гаваях після цунамі. Як відомо, цунамі іде хвилями, одна сильніша за іншу. Тож поки зарано говорити, що небезпека минула.