Деталі зібрав 24 Канал.

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Яким країнам загрожує цунамі 30 липня

Перші хвилі цунамі вже накрили східну частину Росії. ЗМІ пишуть, що в Сєверо-Курільську постраждав завод з переробки риби. Люди намагаються поїхати з Камчатки, тож дороги повні машин.

В аеропорту Єлізово зі стелі падали панелі та плафони, 6 рейсів затримуються на виліт.

На Курилах почалася евакуація. А в Петропавлівську-Камчатському зруйновано стіни дитячого садка.

Показуємо на карті Камчатку, де стався землетрус 30 липня 2025

В Росії хвиля цунамі сягала до 4 метрів. Утім, це може бути лише початок і стихія піде далі, на інші країни.

Попередження діє для Гавайських островів, острова Гуам, Американського Самоа, Аляски, Тихоокеанського узбережжя США та Японії. В останній попередження про цунамі змінили на загрозу цунамі.



Геологічна служба США (USGS) про землетрус на Камчатці 30 липня / Скриншот 24 Каналу

Трамп закликав американців бути сильними, моніторити сайт національної метеорологічної служби та бути в безпеці.



Де діє попередження про цунамі 30 липня / Скриншот 24 Каналу

Цунамі зазвичай стається після землетрусів. Тоді рухається вся товща води, яка може рушити до берега. Важливо, що цунамі йде хвилями, перша з яких не найсильніша.