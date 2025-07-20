Через загрозу цунамі мешканцям радили триматися якомога далі від моря. Про це пише 24 Канал з посиланням на DW.

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Що відомо про землетруси у Росії?

У неділю, 20 липня, на Камчатці зафіксували серію із п'яти землетрусів. Останній стався за 166 кілометрів від Петропавловська-Камчатського та мав магнітуду 6,4.

Раніше в цьому ж районі зафіксували ще чотири поштовхи магнітудою від 5,3 до 7,6 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, у місті оголосили загрозу цунамі. Жителям рекомендували відійти від узбережжя. За даними місцевих геофізиків, максимальна висота хвилі могла сягнути 60 сантиметрів.

Попри напружену ситуацію, евакуацію населення у прибережних населених пунктах не проводили. Згодом повідомили про скасування загрози цунамі.

Раніше науковці повідомляли, чи загрожують Москві землетруси та що становить найбільшу небезпеку для Росії. Столиця країни-агресора розташована поза межами активних сейсмічних зон, тому руйнівні землетруси їй не загрожують.