Детали собрал 24 Канал.

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Каким странам грозит цунами 30 июля

Первые волны цунами уже накрыли восточную часть России. СМИ пишут, что в Северо-Курильске пострадал завод по переработке рыбы. Люди пытаются уехать с Камчатки, поэтому дороги забиты машинами.

В аэропорту Елизово с потолка падали панели и плафоны, 6 рейсов задерживаются на вылет.

На Курилах началась эвакуация. А в Петропавловске-Камчатском разрушены стены детского сада.

Показываем на карте Камчатку, где произошло землетрясение 30 июля 2025 года

В России волна цунами достигала до 4 метров. Впрочем, это может быть только начало и стихия пойдет дальше, на другие страны.

Предупреждение действует для Гавайских островов, острова Гуам, Американского Самоа, Аляски, Тихоокеанского побережья США и Японии. В последней предупреждение о цунами изменили на угрозу цунами.



Геологическая служба США (USGS) о землетрясении на Камчатке 30 июля / Скриншот 24 Канала

Трамп призвал американцев быть сильными, мониторить сайт национальной метеорологической службы и быть в безопасности.



Где действует предупреждение о цунами 30 июля / Скриншот 24 Канала

Цунами обычно происходит после землетрясений. Тогда движется вся толща воды, которая может пойти на берег. Важно, что цунами идет волнами, первая из которых не самая сильная.