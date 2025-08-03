Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно о землетрясении в Нью-Йорке?

Согласно данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 3,0 залегал на глубине шесть миль под землей в районе Хасбрук-Хайтс, Нью-Джерси. Стихийное бедствие произошло в субботу, 2 августа, вечером.

Официальные лица отметили, что информация о повреждениях или пострадавших не поступала.

Толчки ощущались в северной части Манхэттена, в частности в районе Геллс-Китчен, а также в Ривердейле и даже на Стейтен-Айленде.

Землетрясение произошло в Нью-Джерси, вблизи Хасбрук-Хайтс / Фото Геологической службы США

Одна из жительниц штата Нью-Джерси рассказала, что в некоторых местах толчки продолжались до 10 секунд, короткие сотрясения были также зафиксированы в Натли.

Это звучало, как громкий взрыв, после которого дом сотрясло. Длилось около двух секунд. Я уже переживала два землетрясения в Нью-Йорке и Нью-Джерси, но это было самым сильным. Раньше я никогда не слышала, чтобы землетрясение сопровождалось таким глухим ударом,

– рассказала местная жительница.

Мужчина, который во время события находился в Стейтен-Айленде, рассказал, что землетрясение ощущалось, будто автомобиль влетел в сторону дома – дом качался.