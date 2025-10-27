А через несколько минут в регионе зафиксировали новые толчки магнитудой 4,2. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN TÜRK.
Какие последствия землетрясения в Турции?
Землетрясение почувствовали во многих провинциях Мраморного и Эгейского регионов, в частности в Стамбуле, Измире и Бурсе.
Эпицентр был на глубине 5,99 километра в районе округа Синдирги на западе Турции.
Службы начали проверку пострадавшей местности.
"Относительно землетрясения, которое также ощущалось в окружающих провинциях, все команды AFAD и соответствующих учреждений немедленно начали полевые исследования. Я выражаю свои наилучшие пожелания нашим гражданам, которые пострадали от землетрясения. Пусть Бог защитит нашу страну и нашу нацию от катастроф", – написал министр внутренних дел Али Ерликая.
Уже известно о некоторых разрушениях. Также в пострадавших регионах есть отключения электроэнергии.
В начале октября в нескольких регионах на востоке Румынии объявляли красный уровень опасности из-за сильных дождей, которые могли вызвать наводнения. В местных школах даже отменяли обучение.
Между тем в Болгарии объявляли оранжевый уровень опасности из-за снегопадов и сильного ветра в 20 регионах. На дорогах были пробки, также из-за поваленных деревьев были проблемы со светом.
А другую часть страны в то время накрыло масштабное наводнение. Ряд болгарских морских курортов ушли под воду.