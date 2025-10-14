Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

Почему в Северной Америке может возникнуть цепь землетрясений?

Речь идет о двух гигантских разломах – Каскадии и Сан-Андреас. Новое исследование показывает, что сильное землетрясение в зоне субдукции Каскадия может спровоцировать толчки и на Сан-Андреас в Калифорнии. Эти разломы сходятся вблизи мыса Мендосино, где сталкиваются океаническая плита Хуан-де-Фука и континентальная плита Северной Америки.

Профессор Орегонского университета Крис Голдфингер отметил, что землетрясение в Каскадии и без того считают потенциально самым разрушительным в истории континента.

Но если одновременно сработает и Сан-Андреас, катастрофа станет еще более масштабной,

– отметил он.

Команда Голдфингера случайно наткнулась на доказательства возможного взаимодействия между разломами еще в 1999 году. Исследуя донные отложения у побережья, ученые обнаружили следы двух землетрясений, произошедших почти одновременно – сначала в Каскадии, а затем в Сан-Андреасе. По их данным, в течение последних 2,5 тысячи лет все самые мощные толчки в зоне Каскадия совпадали с активностью на Сан-Андреас.

Впрочем, не все ученые соглашаются с этими выводами. Сейсмолог Люси Джонс из Калифорнийского технологического института считает, что нужно больше статистических доказательств, чтобы исключить совпадение.

"Мы часто видим закономерности там, где их может не быть, поэтому важно все тщательно проверить", – объяснила она.

Несмотря на это Джонс признает, что связь между разломами выглядит логичным: сильное землетрясение в одном месте действительно может повлиять на соседние зоны.

Самый опасный день – это день после большого землетрясения,

– предостерегла она.

Предупреждения об опасности зоны Каскадия звучат уже не первый год. Еще в 2015 году журнал The New Yorker назвал потенциальное землетрясение там The Really Big One - "настоящим Большим", способным разрушить северо-запад США.

